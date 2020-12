Amazonas se aproxima das 5 mil mortes pelo Coronavírus

Manaus/AM - O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 250, divulgado, nesta quarta-feira (09), traz o diagnóstico de 438 novos casos de Covid-19, totalizando 184.268 casos da doença no Estado.

De acordo com o boletim, foram confirmados três óbitos por Covid-19, ocorridos no dia 08, todos em Manaus, elevando para 4.972 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta terça-feira (08), foram registrados quatros sepultamentos por Covid-19.

O boletim acrescenta ainda que 21.276 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,55% dos casos confirmados ativos.

Rede de Assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 450 pacientes internados, sendo 277 em leitos clínicos (80 na rede privada e 197 na rede pública), 166 em UTI (42 na rede privada e 124 na rede pública) e sete em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.

Há ainda outros 71 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 37 estão em leitos clínicos (26 na rede privada e 11 na rede pública), 32 estão em UTI (29 na rede privada e três na rede pública) e dois em sala vermelha.

Banco de Dados – O boletim é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 221.091 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 243.212.

Ao todo nove municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Anori, Eirunepé, Iranduba, Itapiranga, Maués, Pauini, Tabatinga, Tapauá e Tonantins.

Casos Confirmados por Municípios – Dos 184.268 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (09), 73.601 são de Manaus (39,94%) e 110.667 do interior do estado (60,06%).

Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 3.170 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.802.

Alerta à população – Uso da máscara facial, manutenção da distância entre as pessoas, lavagens das mãos com água e sabão, e utilização de álcool em gel são recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do vírus da Covid-19, que continua presente no estado.

A FVS-AM alerta que a flexibilização dos serviços e comércios não descredencia essas medidas, que são essenciais para manter as atividades funcionando.