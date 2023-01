Startup oferece cursos de tecnólogia gratuitos em Manaus; Saiba como se inscrever

Manaus/AM - A partir deste mês a Águas de Manaus, em parceria com a plataforma DIO, irá oferecer bolsas de estudo para pessoas interessadas em adquirir conhecimento em um dos setores que mais cresce no Brasil e no mundo: o da Tecnologia.

São quatro formações intensivas totalmente gratuitas que serão disponibilizados ao longo do ano e que vão do nível básico ao intermediário, oportunizando desenvolvimento profissional à população manauara.

Os cursos oferecidos são: HTML Web Developer, .NET Fundamentals, Java Developer e JavaScript Game Developer. São dezenas de horas práticas, aprendizado de forma colaborativa, criação de projetos para portifólio e desafios de código focados em quem está iniciando na área. Com foco nas habilidades mais requisitadas pelo mercado, os participantes poderão dar os seus primeiros passos na área de tecnologia, aprendendo de uma forma prática, totalmente online e gratuita.

Como participar? Para ter acesso e garantir a bolsa, os interessados devem acessar o site da DIO, por meio do link: https://edu.digitalinnovation.one/aguas_de_manaus . O cadastro é muito simples, sendo necessário apenas um e-mail, número de celular e uma senha. Ao ativar o cadastro, o aluno já consegue visualizar todos os cursos da plataforma. Aí, basta escolher o de interesse e seguir com as aulas.

A cada curso concluído, um certificado de conclusão com carga horária fica disponível para o participante utilizar. Outra grande vantagem é que a plataforma DIO é utilizada por grandes empresas na seleção de talentos para ingressarem em seus times de tecnologia, através da avaliação de desempenho de cada participante.