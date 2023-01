Receita vai pagar mais de R$ 2,5 milhões de restituição do IR no Amazonas

Disponível para consulta a partir desta terça-feira (24), a Receita Federal vai pagar mais de R$ 2,5 milhões a contribuintes do Amazonas. O valor faz parte do lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de janeiro de 2023.

De acordo com a Receita, o crédito bancário para 136.565 contribuintes em todo o país será realizado no dia 31 de janeiro, no valor total de R$ 368.017.854,27.

No Amazonas, o valor total de R$ 2.585.856,74 será distribuído entre 1.487 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 6.510 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 15.074.214,99.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a Restituição".