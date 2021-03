SSP abre inscrições para curso de inclusão digital no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento de Prevenção a Violência (DPV), da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), vai abrir inscrições para o curso online de inclusão digital. As aulas vão ser na modalidade Educação à Distância (EAD) e tem como objetivo oferecer alfabetização digital.

Para se inscrever, o interessado pode acessar o link https://forms.gle/AQxk2BrMwgGmzRc38 e preencher um formulário com informações pessoais. No ato da inscrição, o aluno deve estar munido de documentos como RG, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS ou convênio e o endereço de e-mail.

Essa é a primeira vez que o curso ocorrerá através de videoaulas. A novidade veio devido à pandemia de Covid-19. As inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira (8) e vão até o dia 22 de março. O início das aulas está marcado para 29 do mesmo mês.

Segundo João Ricardo, coordenador do núcleo de Inclusão Digital do DPV, a idade mínima para fazer o curso é 18 anos. As aulas terão turmas nos horários matutino e vespertino.