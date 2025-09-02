   Compartilhe este texto

Sonho interrompido: manauara atropelado no Acre queria jogar no Amazonas FC

Por Portal Do Holanda

02/09/2025 17h49 — em
Amazonas


Foto: Arquivo Pessoal

Manaus/AM - Um amazonense de 18 anos morreu atropelado em Cruzeiro do Sul (AC) no último domingo (31), poucos dias antes de voltar a morar em Manaus, sua cidade natal, para onde sempre quis retornar. Emanuel Oliveira da Silva havia se mudado para o Acre em abril, acompanhado da mãe, e já tinha as passagens compradas para embarcar no próximo dia 27. Apaixonado por futebol, o jovem sonhava em jogar profissionalmente em clubes da capital amazonense.

De acordo com familiares, Emanuel saiu de bicicleta para comprar pão, mas não retornou. Ao procurá-lo, a mãe encontrou a movimentação do Samu e de populares no local do acidente. Testemunhas relataram que ele se desequilibrou após encostar em uma pedestre, caiu na pista e foi atropelado por um carro.

Testemunhas informaram que Emanuel descia uma lateria sentido bairro/Centro quando bateu no braço de uma pedestre, que caminhava na rodovia, se desequilibrou e caiu na estrada. A motorista não prestou socorro ao rapaz,  mas no mesmo dia, se apresentou em uma delegacia de Cruzeiro do Sul, explicando que no momento do acidente estava acompanhada dos filhos, um deles autista, e que preferiu levá-los eles em casa antes de ir à polícia. 

Homenagens em Manaus

Na segunda-feira (1º), amigos e parentes em Manaus prestaram homenagens soltando balões brancos na quadra onde ele costumava jogar bola. O irmão, James Abreu, disse à Rede Amazônica Rio Branco que a família cobra justiça e rigor nas investigações. “Não vamos poder trazê-lo de volta, mas queremos que tudo seja esclarecido e que ninguém fique impune”, afirmou.

Descrito como brincalhão e querido por crianças e amigos, Emanuel tinha o sonho de se tornar jogador profissional e ajudar os familiares, e chegou a realizar testes para o Amazonas FC. “"Chegou a treinar no campo de casa e queria entrar no time do Amazonas. Ele fez o teste para o time do Amazonas. O sonho dele era esse, falava que quando fosse jogador profissional iria ajudar todos da nossa família. Infelizmente, o sonho acabou",

ASSUNTOS: Amazonas

