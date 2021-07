Sobe para 44 número de casos de intoxicação após consumo de tucumã

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o suposto surto de Doença Transmitida por Alimento (DTA) está sob investigação por técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP). Cerca de duas pessoas estão internadas em um hospital do município após apresentaram sintomas como diarreia, náuseas, vômito, dor gástrica intensa e febre após a ingestão do fruto. Um menino de 8 anos morreu nesta semana e a principal suspeita é que o óbito tenha relação com o tucumã contaminado.

