Sobe para 37 o número de casos de Doença da Urina Preta no Amazonas

A Doença da Urina Preta ou doença de Haff, é uma síndrome que causa a rabdomiólise, com início súbito de rigidez e dores musculares. Além disso, o infectado pode ficar com a urina na cor preta.

Ainda conforme a FVS, dos infectados no Amazonas, 21 são homens e 16 são mulheres, sendo 15 com idade entre 40 e 59 anos, cinco menores de 20 anos, 10 pessoas com idade entre 20 a 39 e 7 acima dos 60 anos.

De acordo com a publicação, o maior número de casos foram registrados em Itacoatiara, que tem 30 infectados pela doença. Os outros casos confirmados são de Itapiranga (2), Manaus (2), Parintins (1), São Sebastião do Uatumã (1) e Tabatinga (1).

