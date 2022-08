Morre vereadora do Amazonas, Ivanete Cordeiro aos 47 anos

A vereadora e professora Ivanete Cordeira de Souza, de 47 anos, morreu nesta sexta-feira (19), durante uma viagem que fazia ao Cruzeiro do Sul, no Acre. Ivanete estava como vereadora pelo município de Ipixuna, no Amazonas, desde 2021. A causa da morte da parlamentar não foi divulgada pela família.

A Câmara Municipal de Ipixuna publicou uma nota de pesar pelo falecimento da vereadora.

"Apaixonada e graduada na área de educação, sempre foi reconhecida pelo carinho dedicado aos seus alunos. Com atuação Parlamentar destacada, idealista e participativa na vida política no Município, a qual desempenhou sua função com honradez, dedicação, honestidade e patriotismo ao cargo lhe conferido até a presente data. O Poder Legislativo se solidariza com os familiares e a comunidade, neste momento de dor, desejando que Deus conforte o coração de amigos, alunos e familiares", diz a nota.

O candidato ao Senado, Arthur Virgílio Neto (PSDB), também lamentou a morte de Ivanete, que era filiada no mesmo partido do ex-prefeito de Manaus.

"É com muito pesar que lamento a morte de Ivanete Cordeiro. Querida pela população de Ipixuna, deixará saudades pelo belo trabalho que desempenhava como representante do povo ipixunense. Minha sincera solidariedade aos seus amigos e familiares”, declarou o ex-senador.