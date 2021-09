Sobe para 24 o número de infectados pela variante Delta no Amazonas

O 24º caso identificado é uma mulher, de 26 anos, assintomática, com esquema vacinal completo, que teve amostra nasofaríngea coletada, pelo método RT-PCR, no dia 18 de agosto. A mulher teve contato com um caso positivo de Covid-19. Ambos não possuem histórico de deslocamento para outros estados brasileiros.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.