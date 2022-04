Sob risco de explodir, caminhão com combustíveis continua tombado na BR-174

Manaus/AM – Um caminhão com combustíveis que tombou na BR-174, há mais de 15 horas, continua na pista na altura do Km 925 da rodovia, no sentido Boa Vista/Manaus na manhã desta terça-feira (19).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo ainda não pode ser removido porque é necessário que especialistas façam a retirada da gasolina e do diesel com segurança para evitar a possibilidade uma explosão no local.

Por volta das 4h, a PRF liberou a passagem de veículos que seguiam rumo a Manaus e liberou parcialmente o fluxo de transportes que seguiam em direção a Roraima.

Contudo, o bloqueio continua e uma equipe da transportadora é aguardada no local. O caminhão tanque tombou por volta das 15h de ontem e no momento do acidente, levava 34 mil litros de combustíveis.

Parte da carga vazou e o local chegou a ser totalmente isolado por conta do risco de explosão. O condutor sofreu ferimentos leves, mas precisou ser levado ao hospital.