Sistema do 'vacinômetro' no Amazonas sofre instabilidade nesta segunda

Em nota, a FVS-RCP informou que não será divulgada atualização do consolidado diário de vacinação contra Covid-19 no estado, nesta segunda-feira (12). Até ontem (11), 2.258.166 doses foram aplicadas em todo o estado, sendo 1.668.884 de primeira dose, 570.124 de segunda dose e 19.158 com dose única.

