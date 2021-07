Detentos começam curso de pintura predial em cadeia do Amazonas

A qualificação será ministrada para 20 reeducandos da unidade, sendo oito colombianos e 12 brasileiros, e contará com uma carga horária de 80 horas. Durante as aulas, ministradas pela instrutora Sônia Rocha Reis, os reeducandos terão acesso a conhecimentos práticos e teóricos sobre Matemática Básica, Perfil do Pintor, Cores Primárias e Secundárias, Tipos de Tintas, e Aplicação de Moldes para Decoração.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), deu início nesta segunda-feira (12) a abertura do curso de pintura predial, que será ofertado no Centro de Detenção Provisória de Manaus 2 (CDPM 2).

