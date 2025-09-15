Sine Manaus oferta 368 vagas de emprego nesta terça–feira





Manaus/AM- O Sine Manaus, oferta 368 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça–feira, 16/9, das 8h às 14h. O candidato pode validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho.

Para participar da pré–seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro–desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro–Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

1 vaga - Esmerilhador

Escolaridade - ensino fundamental completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar serviços de soldagem em peças e embarcações; preparar equipamentos, acessórios consumíveis de soldagem e corte de peças a serem soldadas; operar máquinas de solda, pontes rolantes, pórticos, talhas sempre que necessário à execução do seu trabalho; atuar na limpeza e organização do seu local de trabalho e cumprir as atividades definidas no SGQ (ISO 9001) da organização.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas - Auxiliar de Serviços Gerais - Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego ou não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - fazer reparos, consertos, manutenção nas dependências da empresa; seguir as orientações do mestre de obra, nas execuções dos serviços diários; executar atividades com qualidade e aplicação do 7S; manter e zelar pelas ferramentas de trabalho de forma racional.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas - Auxiliar de Limpeza

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - residir nos bairros: Armando Mendes, Zumbi, São José 1, São José 2, Coroado (próx a bola ou beira-rio), Japiim, Petrópolis, Compensa, Alvorada e possuir documentação completa;

Atividades - fazer a limpeza das dependências da empresa, utilizando-se de material e equipamento específico; remover o pó dos móveis, faz a varredura do piso, aspira detritos, limpa ou lava vidros e janelas, remove o lixo das lixeiras, higieniza os banheiros e repõe materiais.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Motorista de Carro de Passeio

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, residir nos bairros: Armando Mendes, Zumbi, São José 1, São José 2, Coroado (próx a bola ou beira-rio), Japiim, Petrópolis, Compensa, Alvorada e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - conduzir os veículos automotivos da unidade para transporte de pessoal e carga.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade - ensino técnico completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Bombeiro Civil, NR 12, NR 23 ou NR 35 e possuir documentação completa;

Atividades - promover inspeções nos locais de trabalho, identificar condições perigosas, tomar providências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e conscientizar os funcionários quanto às atitudes seguras; preparar programas e treinamentos sobre segurança do trabalho, incluindo programas de conscientização e divulgação das normas de segurança, visar o desenvolvimento de atitudes preventivas dos funcionários à segurança do trabalho; determinar que os trabalhadores utilizem os equipamentos de proteção individual (EPI); indicar e inspecionar os equipamentos de proteção contra incêndio, quando as condições assim exigirem, visando a redução dos riscos a segurança e integridade física do trabalhador; realizar integração aos novos trabalhadores; realizar cadastro dos colaboradores; planejar, organizar e instruir CIPA, Brigada de Emergência e SIPAT; acompanhar periódicos.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas - Servente de Obras

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - saber operar serra mármore, martelete 2kg e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpar a área e compactando solos; efetuar manutenção de primeiro nível, limpar máquinas e ferramentas, verificar condições dos equipamentos e reparar eventuais defeitos mecânicos nos mesmos; realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas - Motorista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, experiência com caminhão Toco, Trucado e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - conferir mercadorias; dar suporte em carga e descarga de materiais e produtos; movimentar mercadorias para entrega ao cliente; demais atividades pertinentes a função.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Azulejista

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - aplicar revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pastilhas e pedras em pisos e paredes, sendo responsável por preparar as superfícies, cortar as peças para encaixes precisos e garantir um acabamento final estético e uniforme em obras novas ou reformas.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Pedreiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar e reparar trabalhos de alvenaria, concreto e revestimentos, seguindo desenhos e especificações técnicas para construir, reformar e consertar edifícios e outras estruturas.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas - Servente

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - auxiliar na construção civil, preparando materiais, transportando e limpando áreas de trabalho.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas - Assistente de Vendas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa;

Atividades - garantir uma experiência completa ao cliente, desde o acolhimento inicial até o serviço à mesa, apoiando também nas atividades criativas do ateliê botânico, vivências sensoriais e terapias.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Servente

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - reparação do canteiro de obras; demolição de estruturas; preparo de materiais; carregamento, transporte e descarga de materiais; escavação de valas e fossas; realização de pequenos reparos e manutenção; limpeza de máquinas e ferramentas; verificação das condições de equipamentos e reparos.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Auxiliar de Operador Logístico

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - auxiliar na carga e descarga de materiais de caminhões, verificar produtos recebidos, triagem de lotes, organização do estoque, manutenção do estoque através de relatórios diários; contagem do material estocado; preenchimento de controle de estoque e outras atividades pertinentes ao cargo.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Almoxarife

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - receber, conferir, armazenar e registrar materiais e produtos, garantindo a organização, conservação e controle do estoque.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Atendente de Balcão

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - atender e orientar clientes, realizar vendas, operar o caixa, manter a organização e limpeza do ambiente, controlar e repor o estoque, e fornecer informações sobre produtos.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas - Auxiliar de Logística

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou cursos na área;

Requisitos Obrigatórios - residir nas proximidades sio Santa Etelvina ou Zona Norte e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar recebimento e expedição de mercadorias, controle e organização de estoque, separação e embalagem de pedidos, armazenamento adequado de materiais, Operacionalização de distribuição e entregas, atendimento ao cliente.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

7 vagas - Técnico de Telefonia

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, curso de Informática básica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - verificar equipamentos de telecomunicações; fazer teste de rotina; identificar e corrigir falhas no sistema de telecomunicações; instalação de internet fibra óptica; configuração de roteadores e antenas da empresa de telefonia.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

Vagas no Comércio – 60

10 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em shopping e ter documentação completa;

Atividades – prospecção de novos clientes, a apresentação de produtos, a negociação, a gestão do processo de venda e o suporte pós–venda, com o objetivo de aumentar as vendas e a fidelização.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar serviços de carga e descarga; Realizar a conferência das cargas recebidas na doca, armazenagem e separação de produtos e materiais; organizar e manter o estoque da empresa dentro das políticas internas; identificar produtos não conformes entre demais atividades pertinentes a função.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 176

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão – SP e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Auxiliar Operacional – Setor Industrial

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Chupinguaia (RO) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – pesagem e balança de peças de carne; transporte de peças de carne para a logística; lavagem de peças de carne; auxílio na linha de produção no processo de desossa e cortes de carne.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Solda e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Caldeireiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Caldeiraria, experiência em leitura de projetos industriais e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal; fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas - Operador de Produção (Química, Petroquímica e afins)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência em extrusão de filmes stretch em máquina plana e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - controlar parâmetros do processo produtivo, operar suas etapas e movimentar materiais e insumos, transformar polímeros em produtos intermediários ou finais e realizar manutenção de primeiro nível, trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

30 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Estrela d'Oeste – SP, ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 103

1 vaga - Fiscal de Prevenção e Perdas

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - fiscalização de entrada e saída de clientes e mercadorias, a análise de operações internas, a conscientização da equipe sobre procedimentos de segurança e a atuação preventiva em situações de risco.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Artífice

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - residir nos bairros: Armando Mendes, Zumbi, São José, Cidade Nova, Coroado, Japiim, Petrópolis, Morro da Liberdade, Santa Luzia, Educandos, São Lázaro e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - fazer a limpeza das dependências da empresa, utilizando-se de material e equipamento específico: remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspira detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repõe materiais.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Instalador de Sistemas Segurança

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso técnico em Eletrônica ou Eletrotécnica, conhecimento básico de elétrico predial e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - instalações de câmeras e alarmes, trabalho em altura.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Almoxarife

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Excel avançado e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - receber, conferir e armazenar materiais de forma adequada; controlar entradas e saídas de mercadorias no sistema; realizar a expedição de produtos conforme os pedidos; manter o estoque organizado, limpo e acessível; auxiliar na execução de inventários periódicos; garantir o cumprimento dos procedimentos de segurança e conservação dos materiais verificação das condições de equipamentos e reparos.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Assistente de Mídias Sociais

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter conhecimento básico do canva ou ferramentas de edição e possuir documentação completa;

Atividades - apoiar na criação e adaptação de conteúdos; agendar e acompanhar publicações nas plataformas digitais; monitorar interações e responder seguidores com empatia e agilidade; acompanhar métricas básicas de desempenho e gerar relatórios simples; pesquisar referências e tendências para sugerir novos formatos de conteúdo; apoiar em campanhas promocionais e ações de marketing digital.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Fonoaudiólogo

Escolaridade - ensino superior completo em Fonoaudiologia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter conhecimento em software winaudio e audiômetro AVS 500 e possuir documentação completa;

Atividades - realizar exame de audiometria tonal.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Mecânico Diesel

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar serviços de manutenção corretiva e preventiva dos semirreboques e equipamentos; montagem e desmontagem de veículos e conhecimento em sistemas de freios, pneumáticos, suspensão, sistema de transmissão e motores diesel.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas - Eletrotécnico

Escolaridade - ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - planejar atividades do trabalho, elaborar estudos e projetos, participar no desenvolvimento de processos, realizar projetos, operar sistemas elétricos e executar manutenção; atuar na área comercial, gerenciar e treinar pessoas, assegurar a qualidade de produtos e serviços e aplicar normas e procedimentos de segurança no trabalho.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas - Mestre de Obras

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias; elaborar documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra; controlar padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra; administrar o cronograma da obra.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

4 vagas - Operador de Escavadeira

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - condutor de escavadeira, condutor de pá mecânica, escavadeirista, operador de equipamento de escavadeira, operador de retroescavadeira.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas - Servente

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos; efetuar manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos; realizar escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

8 vagas - Pedreiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - organizar e preparar o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria; aplicar revestimentos e contrapisos.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas - Eletricista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de NR 10, NR 12 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizar manutenções preventiva, preditiva e corretiva; instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizar medições e testes; elaborar documentação técnica e trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas - Auxiliar de Eletricista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de NR 10, NR 12 e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; instalar e reparar equipamentos de iluminação de cenários ou palcos.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas - Empregado Doméstico dos Serviços Gerais

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; instalar e reparar equipamentos de iluminação de cenários ou palcos.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas - Mecânico de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Mecânico de Refrigeração, conhecimento em manutenção de Self, Splits piso de teto e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas - Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - apoiar a instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de ar condicionado e refrigeração, montando tubulações, realizando limpeza de equipamentos, substituindo peças e componentes sob supervisão, além de executar testes e manter o local de trabalho organizado e seguro.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - separar mercadorias, carregar, e descarregar, atividades internas, compras e entregar mercadorias em diversos pontos de Manaus, garantindo a conferência dos pedidos e a sua integridade até o destino.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Costureira

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa;

Atividades - modelagem, corte e costura, utilizando máquinas e técnicas manuais para criar roupas personalizadas ou realizar ajustes em peças prontas.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Vendedor

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar o atendimento direto ao consumidor, negociar os preços de uma mercadoria, os prazo, as condições de pagamento e os descontos dessa venda.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas - Montador de Estruturas Metálicas

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar a montagem, instalação, e desmonte de estruturas metálicas, seguindo projetos e desenhos técnicos, utilizando ferramentas, máquinas e equipamentos específicos.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas - Ajudante de Obras

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - carregar e descarregar materiais, preparar canteiros de obras, misturar materiais como cimento e argamassa, auxiliar pedreiros e outros profissionais, limpar e organizar o local de trabalho, além de realizar pequenas manutenções em equipamentos e ferramentas.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas - Pedreiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar alvenarias, concretagem, instalações de pisos e revestimentos, e reparos em edificações, seguindo desenhos e especificações técnicas.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas - Servente de Obras

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - carregar e descarregar materiais, preparar misturas de construção, manter a limpeza e organização do canteiro, e auxiliar outros profissionais, como pedreiros, em suas tarefas.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

5 vagas - Carpinteiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - cortar, montar e instalar estruturas de madeira, como armações de telhados e paredes, portas, janelas e escadas, usando ferramentas manuais e elétricas.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

3 vagas - Técnico de Instalações Industrial

Escolaridade - ensino técnico completo em Elétrica ou Mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - montagem de infraestrutura elétrica; instalação elétrica predial.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Supervisor de Produção

Escolaridade - ensino superior completo em Logística, Administração ou Gestão de Produção;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Informática básica e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - gerir e orientar a equipe para garantir o cumprimento das metas da empresa, distribuir tarefas, monitorar o desempenho dos funcionários, identificar e solucionar problemas no setor de produção, garantir a qualidade dos processos e dos resultados, promover o desenvolvimento da equipe e assegurar o cumprimento das demandas da produção.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas - Motorista de Automóveis

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, curso de Direção Defensiva e possuir documentação completa;

Atividades - realizar o carregamento e descarregamento dos equipamentos, tanto na loja quanto nos locais indicados pelos clientes; instruir o cliente sobre o uso correto, cuidados e precauções de segurança dos equipamentos; verificar e conferir os equipamentos durante o embarque e desembarque, registrando qualquer divergência identificada; fazer as checagens básicas do veículo e comunicar qualquer anormalidade ao responsável direto; acompanhar a programação de manutenções preventivas e corretivas do veículo utilizado; cumprir os procedimentos internos de segurança, limpeza, qualidade e meio ambiente; apoiar o setor de manutenção de equipamentos quando solicitado pela liderança.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

4 vagas - Eletricista de Controle

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - planejar serviços elétricos, realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão; montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Eletricista de Baixa Tensão

Escolaridade - ensino técnico completo em Eletrotécnica ou Elétrica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de NR 10, NR 35, SEP e possuir documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - realizar a instalação, manutenção e reparo de sistemas elétricos em edificações residenciais, comerciais e industriais, garantindo a segurança e a eficiência das instalações; realizar testes, medições, configuração de equipamentos, identificação e correção de falhas.

Disponível até 16/9/2025 ou encerramento da vaga