Sine Amazonas começa semana com 47 vagas de emprego; confira

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), divulga a oferta de 47 vagas de emprego para esta segunda-feira (13).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.



01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Administração;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: CONFERENTE DE CARGA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Informática Avançada, ter documentação completa e currículo atualizado.



07 VAGAS: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção predial, elétrica, civil ou hidráulica, documentação completa e currículo atualizado.



20 VAGAS: MECÂNICO INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR35 atualizado, curso técnico em Mecânica, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: LEITURISTA MOTOCICLISTA – COARI

Escolaridade: Ensino Médio completo

Sem experiência.

OBS: Residir na cidade de Coari, ter CNH categoria “A”, ter motocicleta própria nos modelos Off Road (Crosser, Bros, Lander ou XRE), conhecimentos básicos em informática, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: LEITURISTA MOTOCICLISTA – CARAUARI

Escolaridade: Ensino Médio completo

Sem experiência.

OBS: Residir na cidade de Carauari, ter CNH categoria “A”, ter motocicleta própria nos modelos Off Road (Crosser, Bros, Lander ou XRE), conhecimentos básicos em informática, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: LEITURISTA MOTOCICLISTA – BENJAMIN CONSTANT

Escolaridade: Ensino Médio completo

Sem experiência.

OBS: Residir na cidade de Benjamin Constant, ter CNH categoria “A”, ter motocicleta própria nos modelos Off Road (Crosser, Bros, Lander ou XRE), conhecimentos básicos em informática, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: LEITURISTA MOTOCICLISTA – BARREIRINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Sem experiência.

OBS: Residir na cidade de Barreirinha, ter CNH categoria “A”, ter motocicleta própria nos modelos Off Road (Crosser, Bros, Lander ou XRE), conhecimentos básicos em informática, documentação completa e currículo atualizado



01 VAGA: LEITURISTA MOTOCICLISTA – HUMAITÁ

Escolaridade: Ensino Médio completo

Sem experiência.

OBS: Residir na cidade de Humaitá, ter CNH categoria “A”, ter motocicleta própria nos modelos Off Road (Crosser, Bros, Lander ou XRE), conhecimentos básicos em informática, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



02 VAGAS: CARREGADOR DE ARMAZÉM (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Pacote Office, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter técnicas de negociação e comunicação, curso de informática atualizado, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática básica, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: TÉCNICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento avançado em informática, curso de instalação e configuração de softwares, pacote Office, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.