Sinal 5G no interior do Amazonas só daqui a 4 anos, diz Anatel

Manaus/AM - A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) comunicou que somente a partir de janeiro de 2026 o sinal 5G será liberado em 41 municípios do interior do Amazonas. O sinal está liberado em Manaus desde o início de outubro e já está presente em todas as capitais do país.

Após liberar o sinal nas capitais, o 5G será disponibilizado em municípios que tenham população com mais de 500 mil pessoas e depois os municípios com 100 mil habitantes.

O Amazonas só possui um município do interior com população acima dos 100 mil habitantes, que é Parintins. Depois, o sinal será liberado para municípios com população de até 30 mil pessoas e em seguida os demais.

Veja a programação de liberação do 5G a partir de 2024 nos municípios:

30 de janeiro de 2024 - Parintins.

30 de junho de 2025 - Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Tefé, Tabatinga, Maués, Manicoré, Humaitá, Iranduba, São Gabriel da Cachoeira, Lábrea, Borba, Benjamin Constant, Careiro, Autazes, São Paulo de Olivença, Nova Olinda do Norte, Eirunepé e Boca do Acre

1º de janeiro de 2026 - todos os demais municípios: Barreirinha, Presidente Figueiredo, Carauari, Rio Preto da Eva, Barcelos, Santo Antônio do Içá, Careiro da Várzea, Codajás, Fonte Boa, Manaquiri, Ipixuna, Novo Aripuanã, Tapauá, Nhamundá, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Apuí, Jutaí, Urucurituba, Maraã, Urucará, Tonantins, Envira, Anori, Beruri, Atalaia do Norte, Boa Vista do Ramos, Novo Airão, Alvarães, Guajará, Canutama, Uarini, Caapiranga, Juruá, São Sebastião do Uatumã, Anamã, Amaturá, Silves, Itapiranga, Itamarati, Japurá.