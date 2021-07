Setemp alerta sobre falsas vagas de emprego oferecidas no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão responsável por administrar o Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine/AM), alerta sobre falsas vagas de emprego que estão sendo divulgadas e oferecidas através de sites na internet e canais no WhatsApp, resultando em golpes, prejudicando assim o cidadão que está à procura de uma oportunidade.

O crime acontece no momento em que as vítimas acessam sites e preenchem cadastros on-line para as supostas vagas, quando informações como número de telefone e endereço são coletadas. Logo em seguida, os golpistas entram em contato com a vítima em nome de determinada empresa, fazendo a cobrança de uma quantia em dinheiro para a realização de um curso on-line inexistente, visando à garantia da contratação.

Para a titular da Setemp, Neila Azrak, é importante reforçar que, na hora de acessar qualquer site de vagas de emprego pela internet, o interessado tenha bastante atenção. “Sabemos que com o crescimento da tecnologia, as possibilidades de golpes estão cada dia mais fáceis, portanto é necessário que haja essa precaução. São muitos os golpes utilizando o nome de vagas de emprego, então fique atento”, disse.

O Sine Amazonas informa que não cobra qualquer valor para a realização dos serviços oferecidos, incluindo vagas de emprego, que são disponibilizadas de forma gratuita apenas por meio do Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) ou nos canais oficiais da Setemp.

Denúncias – Dessa forma, é importante que qualquer ação suspeita que envolva o pedido de dinheiro em troca dos serviços seja denunciada o mais rápido possível pelo número 181, para que medidas cabíveis sejam tomadas.