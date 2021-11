Setemp abre 1 mil vagas para cusos de qualificação profissional no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), abre 1 mil vagas para cursos de qualificação profissional nesta sexta-feira (26).



As inscrições vão até a segunda-feira (29) e todos os cursos serão ministrados na modalidae on-line. Nesta edição as vagas estão divididas em 10 cursos, confira:

Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), e preencher o formulário disponível para fazer a inscrição no processo seletivo. Cada candidato só poderá se inscrever em um curso ofertado.

A divulgação da relação dos candidatos estará disponível dia 29 de novembro, no Portal do Trabalhador, e os selecionados deverão encaminhar o RG em formato PDF ou foto, para o e-mail [email protected] Caso o candidato não envie o documento no prazo determinado, não terá a inscrição efetivada.

O início dos cursos está previsto para o dia 6 de dezembro, pela plataforma Google Meet.