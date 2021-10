Setembro registra menor quantidade de mortes por Covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - Comparando dados registrados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), o Amazonas registrou, em setembro, a menor quantidade de casos e mortes por Covid-19 desde março de 2020, mês de registro do primeiro caso da doença no estado. Autoridades de saúde reforçam a vacinação como o principal fator que provocou a queda nos indicadores.

Conforme dados da FVS-RCP, a progressão de casos de Covid-19 e óbitos iniciou em abril de 2020. Na ocasião, os registros apontaram 5.080 novos casos e 1.010 mortes, subindo no mês seguinte, com 36.123 novos casos e 1.508 óbitos. Os indicadores declinaram até agosto do ano passado, porém voltaram a aumentar, tendo o pico da doença em janeiro deste ano quando, somente em um mês, 66.381 casos foram registrados, resultando em 3.586 mortes.

Desde o início da campanha de vacinação no Amazonas, no dia 18 de janeiro deste ano, os indicadores seguem em queda constante. Em setembro, foram registrados 2.154 novos casos e 28 mortes pela Covid-19, números que para o secretário de Saúde, Anoar Samad, mostram que a vacinação é a melhor arma contra a doença. “Ano passado, nessa época, não se falava tanto em variantes, em mutações e este ano já falamos demais disso e, mesmo assim, os casos reduziram. Casos confirmados, hospitalização e óbitos reduziram cerca de 90%. Qual é a variável que não tínhamos ano passado e temos este ano? A vacina. Foram 21 mutirões de vacinação, aplicamos 4 milhões de doses, então, ninguém está inventando nada. É a vacina que está reduzindo os óbitos. É a vacina que está reduzindo os números de internações”, garantiu Anoar Samad.

Vacinômetro - Dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI) apontam que 4.052.308 doses foram aplicadas em todo o Estado até sexta-feira (1º/10), sendo 2.532.120 de primeira dose, 1.467.236 de segunda dose, 49.626 com dose única e 3.326 de dose de reforço (terceira dose). A informação está disponível no site da FVS-RCP - www.fvs.am.gov.br. As informações consolidadas pela FVS-RCP são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.