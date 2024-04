Sessão eleitoral é instalada em aldeia no interior do Amazonas

Manaus/AM - Uma sessão eleitoral foi instalada na Aldeia Banawá, localizada na região do município de Canutama, no interior do Amazonas, pela Justiça Eleitoral. A ação aconteceu no dia 20 de março.

No local, também foram ofertados serviços de alistamentos, transferências e revisões do cadastro eleitoral. Segundo a magistrada Dra. Clarissa Lino, titular da 13ª Zona Eleitoral, a organização foi necessária em razão da grande dificuldade de os indígenas da aldeia Banawá e de aldeias circunvizinhas, se deslocarem até a sede do município para votar.

Os moradores levam três dias para chegar e mais três dias para voltarem, perfazendo o total de 6 dias de viagem, durante o mês de outubro, no período de seca dos rios, o que dificulta ainda mais a navegação. Devido à longa distância muitos acabaram ficando fora do processo eleitoral.

O apoio logístico foi prestado pelo 4º Batalhão de Aviação do Exército Brasileiro - 4 BAvEx. Com isso, foi possível prestar atendimentos médicos, odontológicos, vacinação, emissão de carteira de identidade, cadastramento do bolsa família, testes de malária e borrifação contra vetores da malária e dengue.

Na ação foram realizados mais de setenta atendimentos relativos à serviços eleitorais, dezesseis atendimentos de identificação civil, diversos serviços de saúde e distribuição de kits infantis para a higienização bucal.