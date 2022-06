Sesc abre renovação de bolsas e vagas para curso de inglês em Manaus

Manaus/AM - Os alunos bolsistas do curso de língua inglesa do Sesc AM já podem se dirigir à secretaria da Seção de Educação do Sesc Centro (Rua Henrique Martins, n. 427) para renovação de matrículas. Estão disponíveis 71 vagas para renovação de bolsas dos alunos do Centro de Educação Danilo de Matos Areosa e da Unidade José Ribeiro Soares. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h30.

Para novos alunos, estão sendo ofertadas 14 vagas gratuitas por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). Todas as vagas são para o Centro de Educação Danilo de Matos Areosa, no Sesc Centro. Podem concorrer às vagas, alunos com idades entre 14 e 35 anos.

A inscrição para novos alunos tem início nesta segunda-feira (27/06) e segue até o dia 11 de julho. Os interessados podem procurar a secretaria de educação do Sesc Centro ou entrar em contato pelos telefones: (92) 2126-9557/98127-3967. O edital completo com o regulamento sobre o processo seletivo está disponível no site institucional: www.sesc-am.com.br.

Gratuidade

As vagas gratuitas são destinadas, preferencialmente, aos comerciários e seus dependentes e aos estudantes ou egressos da Rede Pública de Ensino. Os candidatos devem possuir renda familiar mensal de até três salários mínimos.