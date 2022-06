Covid-19: Amazonas recebe mais 108 mil doses de vacina pediátrica da Pfizer

Manaus/AM - O Amazonas recebeu, nesta segunda-feira (27), mais 108 mil doses de vacina contra a Covid-19 enviadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. As doses de vacinas são pediátricas da Pfizer destinadas a crianças com idade entre 5 e 11 anos na campanha de vacinação contra o novo coronavírus no estado.

A remessa chegou por volta de 15h a Manaus, por voo comercial, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na zona oeste da capital, de onde foi transportada, sob escolta, para a sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

A quantidade de doses foi conferida pela equipe do PNI no Amazonas e armazenada em câmara de frio. A vacina é destinada a dar andamento às campanhas municipais de vacinação contra a Covid-19 e as doses são distribuídas mediante agendamento das prefeituras municipais, por meio das secretarias municipais de saúde.