Sesc abre inscrições para formação de jovens e adultos com qualificação profissional no Amazonas

Estão abertas entre 17 de janeiro e 17 de fevereiro as inscrições do Sesc EAD EJA, projeto que oferece formação gratuita a jovens e adultos no Ensino Médio, com qualificação profissional em Produção Cultural. Alunos terão a oportunidade de retomar os na modalidade de ensino à distância, além de se qualificar para o mercado de trabalho. Para a 3ª turma do curso, foram disponibilizadas 1.832 vagas. As inscrições podem ser feitas no site do Sesc, onde também está disponível o edital com mais informações.

Podem se inscrever no Sesc EAD EJA pessoas com idade a partir de 18 anos, com Ensino Fundamental completo e residentes nos estados de Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. O curso tem duração de três semestres e carga horária de 1.200 horas, sendo 80% das aulas em formato virtual e 20% presencial. Ao final, os alunos recebem certificado de conclusão do Ensino Médio com qualificação profissional em produção cultural. O projeto é realizado em parceria com o Senac, responsável pela plataforma de realização do curso.

Novo Ensino Médio

O curso atende às orientações do Novo Ensino Médio, que contempla a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com itinerários formativos focando nas áreas de conhecimento e na formação profissional. A construção dos conteúdos foi baseada em experimentações e maior interação dos participantes, com simulação de práticas, mecanismos de jogos, dramatizações e outras estratégias compatíveis com os objetivos do curso. Além do acesso ao curso, os estudantes também podem participar das atividades presenciais e on-line de cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc.

Informações e formulário para pré-inscrições em https://www.sesc.com.br/atuacoes/educacao/educacao-a-distancia/