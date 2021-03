SES-AM prevê concurso público pós-covid no Estado

Como as ações realizadas na pandemia deixarão um legado de expansão de leitos, consequentemente, haverá a necessidade de ampliar o RH da SES-AM em definitivo, explica Mário. Pensando nessa perspectiva, o departamento já trabalha em um levantamento de impacto financeiro e da necessidade de RH para eventual contratação, pós-pandemia. Confirmada essa necessidade, as contratações devem ser por meio de concurso, como determina a legislação.

Os 2.089 contratados se somam aos 14.914 que já integram a rede da SES-AM, totalizando 17.003 mil profissionais. O número leva em consideração o total de servidores na capital e no interior. Os 2.089 foram contratados de forma temporária, com contratos valendo por 90 dias.

Manaus/AM - O aumento de atendimento na rede de assistência em Manaus, com o recrudescimento das infecções pelo novo coronavírus no Amazonas, possibilitou a ampliação de Recursos Humanos (RH) da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) em mais de 2 mil profissionais.

