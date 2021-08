Servidores ganham treinamento para navegação no interior do Amazonas

Manaus/AM - Foi realizada nesta segunda-feira (23), o Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

O objetivo do curso é capacitar os servidores para tripular e conduzir pequenas embarcações de até 8 metros de comprimento de órgãos públicos Extra-Marinha do Brasil (MB), utilizadas na navegação realizada no interior do Amazonas.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, destacou que é de fundamental importância o treinamento levando em consideração a urgência da regulação do serviço de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros e cargas.

Formação – O curso abrange temas como a marinharia (que dispõe sobre o conjunto das técnicas utilizadas na construção, operação e manutenção de embarcações), noções básicas de navegação e regras de manobra.

O técnico do Departamento de Transporte Hidroviário da Agência Reguladora, Daniel Antunes, comentou a importância do aprendizado para o serviço fluvial. “Com a implementação do Projeto de Lei [n° 44/2020], esse conhecimento básico é importantíssimo para nós que lidamos diretamente com a operação do serviço”, enfatizou.

Regulação – A votação do Projeto de Lei nº 44/2020, que dispõe sobre a regulação do serviço de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros e cargas, está prevista para ocorrer nesta semana no plenário da Assembleia Legislativa do Estado Amazonas (Aleam)