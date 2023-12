Servidora é exonerada após debochar de pacientes de UBS em Apuí, no Amazonas; vídeo

Servidora é exonerada após debochar de pacientes de UBS em Apuí, no Amazonas pic.twitter.com/dSjQBpLUcA — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 6, 2023

Manaus/AM - Uma servidora da Unidade Básica de Saúde (UBS) Anísio Silva foi exonerada após fixar um "aviso" debochando de pacientes da unidade de saúde. O caso aconteceu, nesta segunda-feira (04), no município de Apuí, no interior do Amazonas.

A mulher, que não teve o nome divulgado, fixou um aviso para os pacientes na porta de uma das salas de atendimento. “Tenha paciência, nada aqui é urgente, se virou urgente é porque você não veio antes”.

Após a repercussão do caso, o prefeito do município, Marcos Lise (Podemos), publicou um vídeo nas redes sociais informando sobre a exoneração da funcionária.“Hoje, fui surpreendido com a atitude de uma servidora que faltou com respeito para com a nossa população, colocando na sua sala uma frase desrespeitosa para a população apuiense”, disse o prefeito.

“Este tipo de ato, praticado por esta servidora, eu não admito em nossa administração. Essa servidora, a partir de hoje, não faz mais parte do quadro da prefeitura, ela está exonerada”, concluiu. Lise finaliza o vídeo arrancando o aviso da porta.