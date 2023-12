Helicóptero da SSP resgata idoso em comunidade da zona rural de Manaus

Conforme o coordenador do DIOA, Rafael Montenegro, o resgate Aeromédico, que por via fluvial levaria cerca de duas horas, foi realizado em 22 minutos. “Sem dúvida nenhuma é um ganho de tempo expressivo. Quando mais rápidos atuamos, mais certeza temos que a vítima receberá ajuda médica”, destacou Montenegro. Ao chegar em Manaus, o idoso que estava necessitando de acompanhamento para tratar de um acúmulo de líquido nos pulmões foi resgatado pelo Samu. Em seguida, foi encaminhado a uma unidade de saúde em para atendimento médico.

