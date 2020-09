ServiÃ§os de pavimentaÃ§Ã£o em Carauari custam R$ 5,74 milhÃµes

Manaus/AM - O prefeito de Carauari/AM, Bruno Luís Litaiff Ramalho, contratou empresa para pavimentar as ruas daquele município, conforme extrato do termo de contrato publicado na edição desta segunda-feira, dia 21, no Diário Oficial dos Municípios.

A empresa, vencedora da concorrência nº 002/2020, é a Advisor Assessoria Empresarial, que vai faturar o valor de R$ 5.742.000,91 para executar serviços de recapeamento asfáltico na sede municipal.

O prazo do contrato é de um ano e termina em 14 de setembro de 2021. A prefeitura firmou a contratação em no último dia 15.