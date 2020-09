Ministro diz que pavimentação de trecho da BR-319 fica para 2021

Manaus/AM - Durante live realizada nesta segunda-feira (21), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, garantiu que a pavimentação de 52 quilômetros da BR-319 (rodovia que liga Manaus/AM a Porto Velho/RO) ficará para 2021. Neste período, que é de chuvas na região onde fica a estrada, os projetos de elaboração do projeto devem ser concluídos. A previsão é que as obras sejam iniciadas em junho do próximo ano.

Tarcísio de Freitas ainda informou que nesta terça-feira (22) o ministério deve divulgar o resultado do edital para contratação da empresa que vai realizar o projeto básico de pavimentação do lote C, chamado de lote Charlie, entre os quilômetros 198 e 250 (52 quilômetros). As obras devem iniciar ainda neste ano com a realização de serviços de implantação de bueiros, travessias de fauna e pontes.

Segundo o ministro, o governo está trabalhando para obter a licença ambiental do chamado Trecho do Meio, que tem 405 quilômetros. Tarcísio afirma que o plano do governo federal é que até 2022 toda a BR-319 esteja em obras de pavimentação, com empresas devidamente contratadas e atuando.