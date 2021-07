Serviço de renovação de CNH do Detran fica fora do ar para manutenção

A Prodam está trabalhando na identificação dos usuários que tenham agendado o serviço de renovação de CNH e, eventualmente, tenham deixado de imprimir o boleto, para lhes fornecer, via e-mail, orientações de acesso para impressão do documento.

Manaus/AM - A empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (PRODAM) comunica que foi identificado um problema de usabilidade no serviço de renovação de CNH, no site do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

