Série D: jogo entre Bragantino-PA e Fast-AM será transmitido em TV Aberta

Manaus/AM - O jogo entre o Bragantino-PA e o Fast Clube-AM, pela Série D do Campeonato Brasileiro, que será realizado nesta quarta-feira (30), às 15h, terá transmissão da TV Brasil. A emissora vai começar a transmitir as partidas da competição a partir de hoje, diretamente do Estádio Olímpico São Benedito, conhecido popularmente como o Diogão, que fica na cidade de Bragança, no interior do Pará.

A partida será válida pela terceira rodada da Série D. Os dois times vão disputar a liderança do Grupo 1, pois ambos estão com quatro pontos conquistados e o Fast ocupa a primeira posição pelo saldo de gols. Tanto Fast, quanto o Bragantino empataram na última rodada da competição.