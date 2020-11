Serafim estima em R$ 149 milhões sobras do Fundeb

Manaus/AM - O deputado Serafim Corrêa (PSB) expôs, nesta quinta-feira, 26, uma projeção das sobras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb ), que devem ultrapassar os R$ 149 milhões em 2020.

“Tenho sido demandado sobre quanto será o valor total das sobras do Fundeb. Fiz um cálculo estimado de quanto será. A arrecadação do Fundeb de janeiro a outubro deste ano foi R$1,758 bilhão. Quando você divide por dez, porque foram dez meses, você tem, em média, R$ 175,859 milhões por mês. Multiplicando esses R$ 175,859 milhões por 12, que totaliza o ano, você tem R$ 2,110 bilhões. O mínimo com professores em sala de aula é 60% do total. Então terão gastos R$ 1,266 bilhão”, explicou Serafim.

O parlamentar ainda disse que a folha de pagamento estimada até outubro é de R$ 859,067 milhões, que dividido por 10 meses, equivale a R$ 85 milhões por mês.

“Esse valor (R$ 85,906 milhões) multiplicado por 13, incluindo o décimo terceiro salário, é de R$ 1,116 bilhão. A receita estimada é de R$ 1,266 bilhão. A folha estimada é de R$ 1,116 bilhão. A sobra estimada é de R$ 149 milhões.