Senador do Amazonas lamenta recorde de mortes e pede vacinação em massa

Manaus/AM - Durante a sessão virtual, o senador Eduardo Braga registrou, com tristeza mais um recorde no número diário de mortes de 2.286, ocorrido nas últimas 24 horas provocadas pela covid-19 e voltou a destacar a importância da vacinação em massa para reverter esse quadro no país. "A vacinação é de fato a única saída para a pandemia e para a economia, o resto é paliativo”, alertou.

É preciso, na opinião do líder, cobrar mais agilidade na imunização.Braga disse apoiar integralmente a iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que enviou um documento ao ministro da Saúde Eduardo Pazuello, cobrando informações detalhadas sobre o cronograma de vacinação e a previsão de entrega dos imunizantes ao longo de 2021. O documento foi assinado também pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

O senador Eduardo foi o autor do requerimento que permitiu a recriação da Comissão de Monitoramento da Covid-19, que tem papel estratégico para garantir a transparência das informações sobre o avanço da pandemia e da vacinação no Brasil. O parlamentar também é signatário da CPI da Covid, cuja instalação ele cobrou mais uma vez do presidente do Senado Federal.

Braga também salientou que é importante a retomada do auxílio emergencial o mais rápido possível. O Congresso já deu o aval para que o governo federal retome novas parcelas do benefício para os setores mais vulneráveis, com a aprovação da chamada PEC Emergencial, observou.