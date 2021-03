Ação leva mulheres vítimas de violência ao mercado de trabalho no Amazonas

Manaus/AM - O Núcleo Especializado em Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) passou a ser parceiro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amazonas (OAB-AM) em iniciativa que vai levar mulheres vítimas de violência doméstica e familiar ao mercado de trabalho. A parceria é parte do projeto “Ressignificando Vidas Femininas: autonomia e empregabilidade da mulher vítima de violência doméstica e familiar”, idealizado pela Comissão da Mulher Advogada da OAB-AM.



Lançado na tarde desta quarta-feira (10), em uma live transmitida pelo canal da OAB-AM no YouTube, o projeto visa empoderar mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, garantindo autonomia financeira e empregabilidade. A ideia é possibilitar que a autonomia financeira seja um mecanismo para romper o ciclo de violência.



A coordenadora do Nudem ressalta que, com a ação, mulheres poderão transformar suas vidas. “Elas irão crescer junto com as empresas que estão apoiando e apostando na capacidade dessas mulheres. Daqui a seis meses, um ano, poderemos ver como estava a vida dessas mulheres em um antes e depois do projeto. Teremos excelentes histórias de vida para contar”, projetou Caroline Braz.



O processo de seleção das mulheres para as vagas de trabalho terá início a partir do lançamento do projeto. A lista de mulheres incluídas no projeto será compilada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), que vai encaminhá-la à Defensoria. Por meio do Nudem, a Defensoria fará a conexão das mulheres com as empresas.



O projeto “Ressignificando Vidas Femininas” premiará as instituições públicas e empresas privadas com os selos Gold e Parceria, em valorização ao empenho e atuação conjunta na transformação social de mulheres vitimizadas.



Conforme publicação da OAB-AM, dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) revelam que os casos de violência doméstica praticados contra a mulher cresceram 30% durante a pandemia.