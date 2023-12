Senado vota hoje projeto que autoriza cassinos e ‘jogo do bicho’ no Amazonas

As corridas de cavalo poderão ser exploradas por entidades turfísticas credenciadas no Ministério da Agricultura, que também poderão ser credenciadas e explorar, ao mesmo tempo, jogo de bingo e videobingo.

A proposta, que será votada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), autoriza a instalação de cassinos em polos turísticos ou em complexos integrados de lazer. Serão permitidos dois cassinos no Amazonas, Pará, Rio de Janeiro e Minas Gerais, enquanto São Paulo poderá ter três. Já no Distrito Federal e outros estados só terão um.

Manaus/AM - Os senadores devem votar, nesta quarta-feira (20), o projeto de lei da Câmara dos Deputados que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos, legaliza o jogo do bicho e permite apostas em corridas de cavalo, no Amazonas e outros estados.

