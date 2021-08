Senado aprova projeto que muda nome do aeroporto de Tefé, no Amazonas

O município de Tefé, distante a 545 quilômetros de Manaus, está inserido no corredor turístico do rio Amazonas, com conexões internacionais, que envolvem cidades da Colômbia e do Peru, na chamada Amazônia internacional. Possui duas das maiores reservas de desenvolvimento sustentável do Brasil: Mamirauá e Amanã. São mais de 3 milhões de hectares de florestas amazônicas.

Manaus/AM - O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (24), projeto de lei que muda o nome do aeroporto de Tefé, interior do Amazonas, para Aeroporto Prefeito Orlando Marinho. A matéria agora segue para sanção presidencial.

