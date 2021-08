Amazonas registra 11 casos suspeitos de 'doença da urina preta'

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) recebeu nesta terça-feira (24/08), a notificação de 11 casos suspeitos de doença de Haff/rabidomiólise, conhecido como 'doença da urina preta', atendidos no Pronto Atendimento (UPA) e encaminhados para Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara, interior do Amazonas.

Segundo a investigação da vigilância epidemiológica do município de Itacoatiara, os pacientes são 7 adultos, entre 43 e 60 anos, e 4 crianças, entre 3 e 12 anos de idades. Os casos foram atendidos entre os dias 22 e 23 de agosto na unidade de saúde do município.



O diretor-presidente da FVS-RCP, Cristiano Fernandes, informa que as causas das internações ainda estão sendo investigadas. “Por enquanto, não temos nenhuma condição de dizer se foi a ingestão de peixe ou qualquer outra etiologia. Essa doença tem várias causas, desde o uso de medicamentos, o esforço físico exagerado, traumas, doenças virais; então, é uma série de situações que temos de investigar para verificar qual delas está associada à doença de Haff”, disse.



Cristiano salienta que há intenção de enviar uma equipe ao município para dar sequência às investigações nos próximos dias. “Vou mandar uma equipe a Itacoatiara para termos melhor detalhamento e deste modo podermos nos posicionar sobre uma possível causa da doença”, informou.