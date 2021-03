Senac realiza workshop gratuito de alongamento de unhas no Amazonas

Manaus/AM - O Senac Amazonas realiza nesta terça-feira (23) o workshop gratuito ˜Mix de Alongamento de Unhas” com a nail designer, Elen Freitas, especialista em unhas e tem experiência de mais de 20 anos no segmento. A atividade será realizada no app Microsoft Teams, das 14h às 16h.

Os interessados em participar da programação devem realizar inscrição no site bit.ly/Workshop23Mar, preenchendo todas as informações do questionário. Além da inscrição, o participante também deve ter instalado no celular (ou ter como acessar pelo computador) o aplicativo Teams, disponível para download em Android ou IOS, através da Play Store ou App Store, respectivamente.

Segundo a palestrante do workshop, Elen Freitas, apesar da atividade ser virtual, os aspectos técnicos da aplicação dos produtos serão demonstrados de forma ao vivo durante o encontro.

O workshop é totalmente gratuito e destinado para pessoas quem atuam no mercado das unhas e/ou para àqueles quem têm interesse em conhecer mais sobre o segmento, as técnicas e os produtos. O link para a sala no Teams será disponibilizado após a inscrição no site, por e-mail ou pelo WhatsApp do participante.