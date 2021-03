Crianças são encontradas trancadas e com fome em casa no Amazonas

A mãe afirmou em depoimento que saiu por algumas horas, mas que deixou os filhos com o pai, que não foi encontrado. As crianças foram levadas para casa de familiares .

Os conselheiros da cidade receberam denúncias de vizinhos que escutaram barulho de choro vindo da casa. Ao chegar ao local, encontraram uma das crianças, de apenas 4 anos, com fome, suja e trancada na residência em situação insalubre. Foi constatado que a menina, junto com uma irmã, perambulava pelas ruas pedindo alimentos.

