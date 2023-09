Semana da Pátria registra mais de 23 mil passageiros no feriadão no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 23 mil pessoas utilizaram os transportes intermunicipais no Amazonas, no período de 7 a 10 de setembro, durante a Operação Viagem Segura – Semana da Pátria. O levantamento é da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), responsável por coordenar a ação de fiscalização.

Ao todo, 23.019 pessoas usaram os transportes regulados pela autarquia para acessar as cidades do estado. Deste total, 12.175 optaram pelo modal rodoviário e 10.844 pelo hidroviário intermunicipal. O número de fiscalizações chegou a 1.032, sendo 803 no serviço rodoviário e 229 no hidroviário intermunicipal.

Rodoviário

No transporte rodoviário intermunicipal, do total de 12.175 usuários, 10.503 deixaram a capital e 1.672 vieram a Manaus do dia 7 a 10 de setembro.

O posto com maior saída/chegada foi o Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, na zona centro-sul, com 5.260. Por sua vez, o com menor incidência foi o Terminal Rodoviário de Itacoatiara, com 90.

Os demais postos registraram o seguinte quantitativo: Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), zona norte, com 4.664; Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), com 1.955; e Barreira da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte, com 206.

Nessa modalidade, os destinos mais procurados foram Presidente Figueiredo (2.559 usuários – 11,11% do fluxo total da operação), Itacoatiara (1.991 – 8,64%) e Manaus (1.719 – 7,46%), distantes respectivamente 117 e 176 quilômetros da capital.

Hidroviário

O fluxo de passageiros no serviço de transporte hidroviário intermunicipal totalizou 10.844. Nesse modal, o posto de fiscalização com maior movimentação de passageiros foi o Porto da Ceasa, na zona sul, com 7.297 pessoas. Já o Porto de Manaus/Manaus Moderna, localizado no Centro de Manaus, registrou um menor movimento, com 3.547 passageiros.

Quanto ao tipo de embarcação, do total de passageiros, 5.299 usaram lancha rápida para acessar outros municípios; 3.456 ferryboat; 1.902 navio motor; e 187 barco motor.

As cidades mais procuradas no transporte aquaviário foram Careiro da Várzea (7.297 usuários – 31,69% do fluxo total da operação), Tefé (821 – 3,56%) e Parintins (637 – 2,76%).