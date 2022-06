Sem óbitos, Amazonas registra 35 novos casos de Covid em 24h

Manaus/AM - Nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 35 novos casos de Covid-19, totalizando 582.933 casos da doença no estado. Também de acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira (8), não houve ocorrência de óbito, permanecendo 14.175 mortes pela doença no estado.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na terça-feira (07/06), não ocorreu sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 144 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,03% dos casos confirmados ativos.

Dos 582.933 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (08/06), 290.991 são de Manaus (49,94%) e 291.942 do interior do estado (50,06%).

A capital, Manaus, tem 23 novos casos confirmados. No interior, os 5 municípios que têm casos novos são: São Gabriel da Cachoeira (6), São Paulo de Olivença (3), Alvarães (1), Atalaia do Norte (1) e Itacoatiara (1).

Óbitos - Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.703 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.472.