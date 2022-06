Comissão do concurso público para cartórios do Amazonas tem nova reunião

Manaus/AM - Sob a condução das desembargadoras Nélia Caminha Jorge e Vânia Marques Marinho – respectivamente presidente e vice-presidente da “Comissão de Concurso Público para ingresso, por provimento e remoção, na titularidade dos serviços de notas e de registro vagos do Estado do Amazonas” – uma nova reunião do colegiado foi realizada, na última terça-feira (7), em Manaus.

Na reunião, promovida na Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas, foram tratadas questões administrativas e o encontro técnico correspondeu a mais uma das etapas preparatórias para o referido concurso público.

O colegiado, na oportunidade, deliberou sobre providências pertinentes à fase prévia à divulgação do edital e uma nova reunião para a devolutiva de ações definidas no encontro desta terça-feira (7) foi agendada, ainda para este mês de junho.

O último concurso público para o ingresso nos cartórios (de Registro e de Notas) do Amazonas teve edital lançado no ano de 2017 e após a conclusão de todas as etapas do certame, mais de 50 candidatos foram aprovados e estão, hoje, atuando como delegatários exercendo as funções de tabeliães e/ou registradores nas serventias extrajudiciais que, na ocasião do lançamento do edital, estavam com suas titularidades vagas.