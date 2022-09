Sem mortes, Amazonas registra 148 novos casos de Covid em 24h

Manaus/AM - Nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 148 novos casos de Covid-19, elevando para 615.181 o total de casos da doença no estado. Também segundo boletim desta terça-feira (13), não há novas mortes pela doença, permanecendo o total de 14.307 de óbitos.

Municípios - Dos 615.181 casos, 307.931 são de Manaus e 307.250 do interior do estado. Entre os novos, há 134 na capital e 14 no interior, totalizando 148 novos infectados.

Óbitos - Do total de óbitos, 9.810 foram registrados em Manaus e 4.497 do interior do Amazonas.

14 municípios não disponibilizaram informações para atualização do boletim.