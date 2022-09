DPE-AM divulga gabarito de Processo Seletivo de Estágio de Pós-Graduação

Manaus/AM - A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) divulgou, na segunda-feira (12), o gabarito das questões da prova do Processo Seletivo de Estágio (PSE) de Pós-Graduação em Direito 2022.5, aplicada em 11 de setembro deste ano.

O gabarito das questões objetivas e o padrão de resposta das questões discursivas foram publicados no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria do dia 12 de setembro, por meio da Portaria Nº 8/2022-ESUDPAM/DPE/AM.

Ao todo, 541 candidatos se inscreveram para concorrer às 10 vagas ofertadas no PSE, sendo uma reservada para as pessoas com deficiência e três para negros, pardos, quilombolas e indígenas, além da formação de cadastro reserva.

A prova foi realizada no último domingo (11), na Universidade Nilton Lins, localizada na Avenida Professor Nilton Lins, 3259, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Interposição de recurso

Os candidatos têm até esta terça-feira (13) para interposição de recurso contra o gabarito das questões objetivas e discursivas.

Os interessados devem preencher um formulário e em seguida enviá-lo ao e-mail: [email protected]

O formulário está disponível no Diário Oficial da Defensoria do dia 12 de setembro.

Caderno de prova

O caderno de prova pode ser conferido na aba ESUDPAM> Estágio Pós-graduação> Processo Seletivo no site da Defensoria – www.defensoria.am.def.br.