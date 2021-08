Sem distanciamento, aulas retomam de forma 100% presencial no Amazonas

Apesar do ocorrido, a Seduc respondeu em nota que monitora a execução dos protocolos de saúde em todas as escolas. A Seduc afirmou ainda que o distanciamento segue como importante protocolo de segurança, assim como o uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes escolares e a vacinação dos alunos e professores da rede estadual, além da higienização correta das mãos com álcool em gel e sabão.

O retorno escolar ocorre poucos dias após o Estado confirmar casos da variante Delta, de alta transmissão. Apesar disso, escolas que operam com a capacidade quase completa não possuíam mais os avisos de distanciamentos necessários entre as carteiras, o que possibilitou os alunos sentarem lado a lado.

