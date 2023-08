Sem ar-condicionado, estudantes levam ventilador e têm aulas no pátio da escola no Amazonas

Após as denúncias, a Secretaria de Educação do Amazonas (Seduc) se manifestou e disse que a manutenção na escola já está no cronograma e deve ser realizada em breve.

Os alunos compartilharam a situação com imagens nas redes sociais. Eles afirmam que sem o refrigerador, é impossível permanecer na sala e por isso, matérias que não tem tanta necessidade de explicações no quadro branco estão sendo ministradas a céu aberto.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.