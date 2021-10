Segurança na fronteira do Amazonas ganha reforço com 130 agentes

Manaus/AM - Para reforças a segurança nas dividas do Amazonas, policiais civis, militares e bombeiros militares participaram de um treinamento para atuação, nesta quinta-feira (28), no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, em Manaus. As ações da operação Fronteira Mais Segura e Divisa Mais Segura fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro.

Com o treinamento, cerca de 130 agentes embarcam até o dia 10 de novembro para Parintins, Tabatinga, Coari e região do alto Rio Negro para reforçar a segurança.

Os policiais também irão atuar na divisa do Amazonas com os estados do Pará e Roraima.

Participaram do treinamento policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), do Batalhão de Choque, policiais civis e bombeiros militares.