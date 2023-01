Sefaz divulga nomes dos premiados na campanha Nota Fiscal Amazonense

Manaus/AM - A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), divulgou, nesta quarta-feira (18), os nomes dos premiados na campanha Nota Fiscal Amazonense.

O ganhador do prêmio máximo, R$ 50 mil, foi Kleyton Chagas da Silva. Ele apadrinhou a Associação Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA), que receberá R$ 20 mil.

Ganharam R$ 10 mil Gicele de Jesus Maciel, Bárbara Brenda Travasso Pereira, Lucas Barbosa Arruda, Adriana Aparecida Campos Farias, Suelem Lima da Silva e André dos Santos Pereira. As entidades Casa da Criança e Desafio Jovem Manaus receberão R$ 4 mil cada uma. O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) e Abrigo Coração do Pai ganharam R$ 8 mil cada.

O coordenador da Nota Premiada, auditor fiscal Edson Fernandes, enfatizou que não há impedimento do cidadão de participar dos sorteios tanto do município quanto do estado. “Quem compra produto, recolhe o ICMS e participa da campanha NFA. Quem contrata serviço, recolhe o ISS e concorre aos prêmios da prefeitura, que variam de R$ 1 mil a R$ 20 mil“, explicou.