Seduc divulga cronograma para nomeação de aprovados em concurso no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto divulgou o cronograma de atendimento para a nomeação dos 299 candidatos aprovados no concurso de 2018. Os convocados deverão se apresentar na sede da secretaria, em Manaus, a partir da próxima segunda-feira (27). A convocação dos novos aprovados que integrarão o quadro de pessoal do magistério e do apoio específico à educação foi divulgada na edição de 17 de março de 2023, no Diário Oficial do Estado (DOE).

As nomeações iniciarão com os profissionais aprovados para o interior (com exceção da região metropolitana). Desta forma, no dia 27, a partir das 8h, deverão comparecer presencialmente à sede da secretaria de educação, os aprovados para os seguintes municípios: Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Borba, Coari, Humaitá, Manicoré, Nhamundá, Parintins e Urucurituba,

Já na terça-feira (28), deverão comparecer os aprovados para: Alvarães, Anori, Barcelos, Beruri, Caapiranga, Carauari, Eirunepé, Envira, Itamarati, Japurá, Juruá, Jutaí, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, São Sebastião do Uatumã, Tefé, Uarini e Urucará.

O atendimento aos aprovados do interior continuam no dia 29 de março com: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Fonte Boa, Guajará, Lábrea, Maués, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Iça, São Paulo de Olivença e Tabatinga.

Região Metropolitana

Os 49 convocados que atuarão em Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva deverão comparecer à sede da Secretaria de Educação na quinta-feira (30/03).

Capital

Professores de Língua Espanhola (20h), professores Química (40h), engenheiro civil, fonoaudiólogo e merendeiros classificados entre as posições 284ª a 318ª, deverão comparecer no dia 10 de abril. Já os merendeiros classificados da 319ª a 362ª, no dia 11 de abril, e finalização dos atendimentos, no dia 12 do mesmo mês, merendeiros classificados da 363ª a 406ª.

Os procedimentos de posse da nomeação do Concurso 2018 serão realizados somente em Manaus. A Secretaria de Educação e Desporto está localizada na Rua Waldomiro Lustosa, Japiim, 250.

O documento completo para convocação está disponível no portal da Secretaria de Educação, disponível pelo link https://bit.ly/concursoeducacaoam.

Convocação

O governador Wilson Lima, anunciou, na segunda-feira (20/03), a convocação de 299 candidatos aprovados no Concurso Público de 2018/2019 da Secretaria de Estado de Educação, para provimento dos cargos dos Grupos Ocupacionais do Magistério e Apoio Específico à Educação. Os candidatos precisam estar atentos, uma vez que aqueles que não comparecerem para efetivação da posse terão o ato de nomeação tornado sem efeito.

A secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, reconheceu o esforço do governador Wilson Lima, de convocar os aprovados antes do vencimento do certame e deu as boas-vindas aos profissionais, que comporão o quadro de servidores do órgão.

“É uma satisfação muito grande poder contar com mais 299 profissionais e foi um reconhecimento do governador Wilson Lima para que, antes que terminasse o concurso 2018, nós completássemos todas as vagas. Que sejam muito bem-vindos e que possamos realmente contar com eles nessa grande luta para fazer o melhor da educação do estado do Amazonas”.