David Assayag fica fora do Festival de Parintins e deputada sugere shows no Bumbódromo

Manaus/AM - O cantor David Assayag participou na manhã desta terça-feira (21) de cessão de tempo na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), onde apresentou o projeto do “1º documentário – acervo Cultural sobre o Registro do ritmo do boi-bumbá e dos artistas que se destacaram no segmento”.

O artista é um dos ícones do Festival Folclórico de Parintins e pela primeira vez em mais de 30 anos de carreira não estará defendendo o item levantador de toadas na arena do Bumbódromo. Atualmente, ele é cantor do boi-bumbá Garantido.

A deputada estadual Mayra Dias (Avante) é fã da voz da Amazônia, como é conhecido David Assayag. “Eu cresci ouvindo David e sempre me emocionei com sua voz e com as poesias que canta”, disse ela.

A parlamentar aproveitou a presença de David Assayag no parlamento para sugerir aos bumbás e ao Governo do Estado do Amazonas que o artista faça shows durante os intervalos ou em momentos determinados durante o Festival de Parintins na arena do Bumbódromo.

“O David Assayag, sem dúvida, é um ícone do Festival de Parintins. Quero dar uma sugestão ao Governo do Estado, aos dois bois para que o David faça um show, seja no intervalo, ou em algum momento durante as três noites da festa para que as torcidas possam ouvir esse grande nome da Amazônia. Eu acredito que ele não pode ficar de fora do Festival”, assegurou.