Seduc convoca mais de 100 candidatos aprovados no PSS 2022; veja lista

O Processo Seletivo foi aberto em maio deste ano, para preenchimento das vagas em regime temporário nas escolas estaduais da capital e do interior. Esta é a terceira convocação do PSS, que tem validade de 12 meses a contar da data de homologação.

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convoca 105 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2022 nas modalidades do Ensino Regular, Mediado por Tecnologia e de Educação Especial para atuação em Manaus. O atendimento acontece presencialmente amanhã (22/07); e na segunda-feira (25/07), às 8h, conforme a ordem de classificação.

